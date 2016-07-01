أمريكا وروسيا تبحثان التعاون فى سوريا إذا أوقف بشار الأسد بعض الضربات

قال مسؤولون أمريكيون أمس الخميس إن حكومة الرئيس باراك أوباما تدرس خطة لتنسيق الضربات الجوية مع روسيا ضد جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا إذا توقفت الحكومة السورية عن قصف المعارضة المعتدلة.

وتدعم الولايات المتحدة المعارضة المعتدلة التى تواجه ضغوطا من الدولة الإسلامية والقوات الحكومية لكن الخطة تتوقف جزئيا على ما إذا كانت روسيا مستعدة للضغط على حليفها الرئيس بشار الأسد لوقف قصف المعارضة المعتدلة. ويشكك كثير من المسؤولين الأمريكيين والخبراء فى استعداد موسكو لفعل ذلك، وسوف تتطلب الخطة أيضا أن تفصل قوات المعارضة المعتدلة نفسها عن جبهة النصرة وتنتقل إلى مناطق يمكن تحديدها حيث ستكون معرضة لاحتمال التعرض لضربات جوية من القوات الحكومية والقوات الروسية.

ورغم أن روسيا تقول إنها تستهدف الدولة الإسلامية فإن معظم الضربات الجوية الروسية استهدفت المعارضة المعتدلة المدعومة من الولايات المتحدة والتى لا تثق فى حكومة الأسد التى تتهمها المعارضة وواشنطن بارتكاب أغلب الانتهاكات لوقف إطلاق النار، وقال كريس هارمر المحلل فى معهد دراسات الحرب "إذا فصل المعتدلون أنفسهم عن النصرة فسوف يتحرك الروس والأسد على الفور لقتلهم..فكرة أن تفصل المعارضة المعتدلة نفسها عن النصرة لن تحدث. إنها (خطة الإدارة) طريق طويل مسدود فى نهايته."

وأضاف هارمر "إنه ليدهشنى أن يعتقد أحد فى العام الخامس من هذه الحرب الأهلية أن هذه ستكون فكرة جيدة."، وذكرت صحيفة واشنطن بوست التى كانت أول من نشر الخطة أن إدارة أوباما قدمت اقتراحا مكتوبا إلى موسكو لكن مسؤولين أمريكيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما قالا إنه رغم أن الخطة قيد النقاش داخل الإدارة إلا إنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بعد

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