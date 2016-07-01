المرور: الرادار يلتقط 3 آلاف مخالفة تجاوز سرعة فى 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 3369 مخالفة مرورية، أمس الخميس، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

تأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الإسماعيلية والسويس الصحراوى والدائرى ومحور 26 يوليو والإسكندرية الصحراوى وقويسنا ودمنهور الزراعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات.

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