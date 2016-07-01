أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المرور: الرادار يلتقط 3 آلاف مخالفة تجاوز سرعة فى 24 ساعة

Google+ Print
المرور: الرادار يلتقط 3 آلاف مخالفة تجاوز سرعة فى 24 ساعة المرور: الرادار يلتقط 3 آلاف مخالفة تجاوز سرعة فى 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 3369 مخالفة مرورية، أمس الخميس، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

تأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الإسماعيلية والسويس الصحراوى والدائرى ومحور 26 يوليو والإسكندرية الصحراوى وقويسنا ودمنهور الزراعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات.


>بالصور.. حكمدار العاصمة يتفقد الحالة الأمنية احتفال المواطنين بـ30 يونيو
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365