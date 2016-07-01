بالصور.. أوبريت "إرادة شعب" فى احتفال السويس بذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت محافظة السويس إحتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة بثورة 30 يونيو بحضور اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، واللواء محمود شبانه نائب مدير أمن السويس، والعميد حسام نجيلة ممثلا لقائد الجيش الثالث الميدانى، اللواء محمد عبد اللاه وذلك بالصالة المغطاة بالمدرسة العسكرية الرياضية بحوض الدرس بحى االسويس.

وفي الاحتفالية تم تقديم عروضا رياضية من الشباب والرياضة وأيضا أبطال المدرسة العسكرية الرياضية في لعبة المصارعة والكاراتية والجودو والملاكمة والدراجات ، ثم العروض الفنية لفرقة السويس للفنون الشعبية بقيادة خالد كمال وعددا من الاغنيات علي انغام السمسمية لفرقة الالات الشعبية بقيادة عويضة .

وألقى الشعراء حسن عبد السلام وعزت المتبولى وأحمد رشاد آغا عدة قصائد عن الثورة المجيد التى غيرت شكل مصر .

كما شاهد المحافظ والقيادات عرض أوبريت إرادة شعب من تاليف الشاعر احمد ابو سمرة واخراج محمد الجنايني واشراف عام محمد السباعي والذي يحكي ارادة الشعب المصري في التغيير والقيام بالثورة من أجل مستقبل الاجيال القادمة .

وأكد المحافظ علي عزيمة الشعب المصرى وارادته اقيامه بثورتين 25 يناير و30 يونيو من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية ، مشيرا الي انحياز القوات المسلحة لارادة الشعب المصري في 1و3 يوليو هو من ثوابت العسكرية المصرية ومبادئها التي لاتحيد عنها ابداً .

واشار الهياتمى إلى أنه تم تنفيذ خارطة الطريق كاملا وتم إعادة بناء مؤسسات الدولة وقاد دفةالبلاد بارادة شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادت مصر مكانتها الدولية وبدات مرحلة الانطلاق نحو المستقبل واعد وبناء مصر الحديثة ، فشمر المصريين سواعدهم لنري ما تم تنفيذه من قناة السويس الجديدة ومشروعات المليون والنصف المليون فدان وتخطيط مدينة السويس الجديدة وشبكة الطرق القومية وتطوير شبكات الكهرباء والعاصمة الادارية الجديدة وغير ذلك منى المشروعات العملاقة .



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محافظ السويس



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قيادات الجيش والشرطة



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محافظ السويس والمشاركين بالعرض



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العرض الفني



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حضور رجال الدين



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فقرة رياضية

- بالصور.. قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو

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