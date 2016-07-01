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رموز العريش يحتفلون بذكرى ثورة يونيو خلال إفطار جماعى بحزب الوفد

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رموز العريش يحتفلون بذكرى ثورة يونيو خلال إفطار جماعى بحزب الوفد رموز العريش يحتفلون بذكرى ثورة يونيو خلال إفطار جماعى بحزب الوفد
احتفل عدداً من رموز مدينة العريش بذكرى ثورة 30 يونيو فى حفل إفطار جماعى نظمه "بيت العيلة" بحزب الوفد بشمال سيناء، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، وعلاء عطوة مدير العلاقات العامة بديوان المحافظة، والقيادات السياسية والشعبية وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.

وقال مسعد عروج أحد رموز مدينة العريش، أن ثورة 30 يونيو انقذت البلاد من مخاطر الانقسام والتبعية، ودعمها الجيش المصرى والشرطة، مشيراً إلى دور القوات المسلحة والشرطة فى مكافحة الإرهاب ودعم التنمية على أرض سيناء.

وأشار المهندس عماد البلك، أحد رموز مدينة العريش، أن ثورة 30 يونيو شارك فيها شعب بمختلف طوائفه للمطالبة بالتغيير.

وأعلن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، أن ظروف البلد تتغير إلى الأفضل بفضل ثورة 30 يونيو، متمنياً أن يكون القادم الأفضل، وخاصةً لجميع أبناء سيناء.

وأكد الإذاعى عادل رستم نائب رئيس مؤسسة حياة للأعمال الإنسانية على فضل الثورة فى تغيير مفهوم المواطنين، وخاصة أبناء سيناء، ووقوفهم خلف قيادتهم وقواتهم المسلحة، والاتجاه إلى تحقيق أفكار لخدمة المجتمع والرغبة فى التغيير إلى الأفضل، بدليل إشهار مؤسسة حياة والدعوة لإنشاء مستشفى خيرى للأورام على أرض سيناء انطلاقا من الرغبة فى التنمية ودعم الحياة على أرض الفيروز، داعياً المواطنين الى التآلف والوحدة حول الأهداف التنموية لخدمة المجتمع السيناوى.

وأشار سمير فارس أحد أبناء رفح إلى تمسك كل أهالى سيناء بآمال التنمية وتعويضهم عما فات، وأنه سيتولى دعم إقامة المستشفى الخيرى لعلاج الأورام بعد استقرار الأوضاع فى رفح.

وألقى الشعراء محمد ناجى وحاتم عبد الهادى وأحمد الحجاوى قصائد وطنية معبرة عن الأوضاع الحالية فى مصر والوطن العربى وسيناء، وأن القادم أفضل بفضل تمسك ووحدة المواطنين والإصرار على تحقيق الأهداف والتغيير الى الأفضل.

احتفالات ليلية بالعريش فى ذكرى 30 يونيو
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مصر 365

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