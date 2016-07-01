القومى للمرأة ببنى سويف: 600 وجبة لأسر المعيلات وورش عمل خلال رمضان

أكدت نرمين محمود عبد العظيم، مقرر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، أن شهر رمضان شهد العديد من الأنشطة التى نفذها الفرع أبرزها توزيع 600 كرتونة بداخلها وجبات "لحوم ودجاج وسلع غذائية " على أسر السيدات المعيلات فى بندر بنى سويف، قرى مركز بنى سويف وشرق النيل، بالإضافة إلى مراكز ببا، إهناسيا، سمسطا، والفشن وذلك بالتنسيق مع مؤسسات وجمعيات وإحدى شركات الأسمنت والذين ساهموا ماديا لتجهيز الوجبات.

وتنظيم ورشة عمل لمناقشة قانون التامين الصحى للمرأة المعيلة بجمعية الشباب والتنمية بعزبة أحمد علام بقرية الحكامنة، التابعة لمركز بنى سويف بحضور سيدات القرية والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بالتنسيق مع الهيئة القبطية الإنجيلية ومديرية الصحة.

وأوضحت مقرر فرع المجلس فى تصريحات صحفية : أنه تم عقد لقاء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى للبدء فى تنفيذ حملة التوعية للسيدات لجمع القمامة وفصلها، بحضور العميد أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة الواسطى، وذلك فى إطار مبادرة المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف "معا من أجل بيئة نظيفة آمنة" بالشراكة مع مؤسسة نهضة بنى سويف، حيث تم خلال اللقاء مناقشة آلية تنفيذ حملات التوعية بشأن جمع وفصل القمامة من المنبع وكيفية نقلها بطريقه آمنه من البيوت إلى مقر مصنع تدوير القمامة بالمنطقه الصناعية بكوم أبو راضى.

بالصور.. "القومى للمرأة" ينظم لقاء تعارف لأعضاء مجلس النواب ببنى سويف