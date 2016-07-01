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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير فى مرسى علم

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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير فى مرسى علم إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير فى مرسى علم
أصيب فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، 9 أشخاص جراء إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 طريق القصير مرسي علم، تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقيهم العلاج وحرر محضر اللازم بالواقعة.

تلقي الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر اخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير مرسى علم مما اسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم تم نقلهم بسيارات الاسعاف على اثرها لمستشفى القصير المركزى وحرر المحضر بالواقعة.
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