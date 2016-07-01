التعليم: توفير 104 قطع أراض لتنفيذ النموذج اليابانى.. و31 وحدة جاهزة

قال اللواء يسرى عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية إن الوزارة والهيئة وفرت 104 قطع أراض لتنفيذ النموذج اليابانى من المدارس المقرر البدء فيه خلال الفترة المقبلة، منها 31 قطعة جاهزة تمت دراستها وتحديد المقايسات والرسومات الهندسية والفنية.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن عدد المدارس المقرر إنشائها وفق النموذج اليابانى 100 مدرسة، موضحا أن الهيئة وفرت قطع أرض تزيد عن الأعداد المطلوبة.

جدير بالذكر أن الوزارة تعمل على إنشاء مدارس مصرية مصممة على الطراز اليابانى، ويذكر أن المدارس فى اليابان تهتم بإعداد الطفل وبناء وتنمية شخصيته على العمل الجماعى، والتركيز على قيم النظافة داخل مدرسته وخارجها والاعتماد على الذات.

وفى سياق متصل أوضح مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه تم البدء فى أعمال الصيانة الجديدة للعام الدراسى الجديد، موضحا أنه منذ مايو الماضى تم أعداد المقايسات اللازمة، لافتا إلى أن 5 مديريات بدأت فى أعمال الصيانة.

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