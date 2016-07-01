ارتفاع عدد الجثث المتحللة لضحايا الهجرة غير الشرعية إلى 10 بشواطئ مطروح

ارتفع عدد الجثث المتحللة المعثور عليها لضحايا الهجرة غير الشرعية، التى قذفتها الأمواج على شواطئ مطروح، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى 10 جثث بينها نساء وأطفال بعد العثور على 7 قذفتها أمواج البحر بمناطق متفرقة على طول شواطئ محافظة مطروح الشرقية.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريح خاص لـ "ليوم السابع" أنه تم العثور على الجثث متحللة بشكل كامل وبعضها ناقص الأجزاء، فى مناطق وأوقات متفرقة، حيث تم العثور على بعض الجثث على شواطئ عدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى فى نطاق مدينة العلمين، وقبالة شاطئ الضبعة وقبالة شاطئ رأس الحكمة.

وأضاف مدير أمن مطروح، بأنه لم يتم العثور على ما يشير إلى هوية أية من الجثث التى بينها أطفال ونساء، وجثث يصعب تحديد نوعها بسبب تعرضها للتلف، وهو ما يشير إلى أن حالات الوفاة حدثت قبل فترة طويلة قد تتجاوز الشهر، إثر غرق مركب هجرة غير شرعية فى عرض البحر.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح، قد انتشلت 3 جثث متحللة بينهم جثة لأنثى، قذفتها أمواج البحر إلى شواطئ قرى الساحل الشمالي صباح أمس الخميس، وتم العثور على 7 جثث أخرى فى مناطق وأوقات مختلفة على مدار الوقت حتى ارتفع عدد الجثث المعثور عليها إلى 10 جثث.

أمواج البحر تقذف 3 جثث بالساحل الشمالى لضحايا الهجرة غير الشرعية

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