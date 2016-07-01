رئيس بعثة "يونامي" يطالب بتأمين احتفالات العراقيين بعيد الفطر

استنكر رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يان كوبيش أعمال العنف والتفجيرات الإهرابية المستمرة خلال شهر رمضان، داعيا السلطات العراقية إلى ضمان سلامة المواطنين.

وأدان كوبيش، فى تصريح صحفى مساء أمس الخميس، التفجير الانتحارى الإرهابى الذى وقع اليوم فى سوق شعبية جنوب غربى بغداد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين.. وطالب السلطات العراقية باليقطة ومضاعفة الجهود خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وخلال عيد الفطر المبارك لضمان احتفالات العراقيين فى أمان.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء أعمال عنف أخرى خلّفت عدداً من الضحايا بين قتيل وجريح، فى هجومين منفصلين بالأسلحة النارية وقعا مساء أمس وسط العاصمة العراقية.

وكان انتحارى يرتدى حزاما ناسفا فجر نفسه اليوم فى سوق شعبية جنوب غربى بغداد، مما أدى الى مقتل 4 وإصابة 13 من المدنيين العراقيين.. وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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