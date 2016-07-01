ردة فعل ستيفن سيجال على مقلب رامز جلال.. غير متوقعة

حل النجم العالمي ستيفن سيجال Steven Seagal ضيفاً على الحلقة الـ 25 مع الفنان رامز جلال ضمن برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار".

رد فعل سيجال على مقلب رامز جاء غير متوقعاً، فبعدما كشف رامز جلال عن مقلبه، حافظ سيجال على هدوئه، معرباً عن اعجابه بفكرة البرنامج وتنفيذ المقلب.

وقبل بدء برنامج "رامز بيلعب بالنار"، ترددت أنباء عن اعتداء الممثل ستيفن سيجال على رامز جلال، وقيل إنه تلقى عدة ضربات أفقدته الوعي، وتم نقله الى إحدى المستشفيات المغربية، الا ان الحلقة أوضحت عكس ذلك.

ستيفن سيجال يقع في فخ رامز جلال