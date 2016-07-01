حفل محمد عبده في دار الأوبرا يعرض في عيد الفطر

جمهور "فنان العرب" محمد عبده سيكون على موعد مع الحفل الذي أقيم منتصف شهر مايو الماضي في دار الأوبرا بالقاهرة، وصدح على مدى 4 ساعات بـ 18 أغنية جميعها من ألحان الموسيقار السعوودي طلال، وأدّاها على فقرتين، بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، قيادة المايسترو وليد فايد، والذي نظّمته شركة "روتانا" للصوتيات، وسيعرض على القنوات "روتانا" موسيقى، وMBC1 و"وناسة" وإذاعة MBC-FM، بالتزامن ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، الموافق السابع والثامن من يوليو المقبل.

أما الأغنيات التي سيشدا بها الفنان محمد عبده هي: "عالي السكوت، خواف، مسيره يرد، خريف، بعلن عليها الحب، ليالي نجد، وحدك، يا دموعه، يا ما شاء الله، الله معاك، روحي فداك، بحر العيون، واحشني زمانك، علمتها، أنا حبيبي، شخبارك، هلا بالطيب الغالي، الله العالم "، منها سبعة أغنيات من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وباقي الأغنيات من كلمات الشعراء الأمير خالد الفيصل وإبراهيم خفاجي وأمير الشعراء أحمد شوفي وفائق عبد الجليل وعبد اللطيف البناي وعبد الأمير عيسى والعابر والنديم وأحمد المري وعبد الله بودله وثريا قابل. وأشرف على الحفل وتنفيذ الأغاني والبروفات في القاهرة خالد أبو منذر.

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