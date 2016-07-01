شقيق إلفيس بريسلي: أخي انتحر بتناول جرعة زائدة من المسكنات

كشف ديفيد ستينلي الأخ الغير الشقيق للمغني العالمي إلفيس بريسلي Elvis Presley أن الأخير انتحر بتناول جرعة زائدة من المسكنات. وصرح ستينلي أن بريسلي سبق وأن أخبر عائلته برغبته في الانتحار قبل وفاته، مضيفاً أنه يفترض أن يكون شقيقه قد أخذ عمداً جرعة كبيرة من المسكنات والمهدئات ما أدى إلى وفاته.

وأشار ستينلي إلى اللقاء الذي جمعه بشقيقه الأكبر قبل يومين من وفاته حين قال له بريسلي: "في المرة المقبلة سنلتقي على مستوى عال".

يذكر أن ستينلي وبريسلي أصبحا أخين غير شقيقين عام 1960 عندما تزوجت أم الأول بأب الثاني، وكان عمر إلفيس لا يتجاوز الـ25 سنة وستينلي الـ 4 سنوات.

وسيطرح ديفيد ستينلي كتابه حول إلفيس بريسلي "أخي إلفيس" في 16 من أغسطس/آب عام 2016 وسينشر من خلاله مذكرات حول الأيام الأخيرة لملك الروك أند رول.

يشار الى ان بريسلي فارق الحياة في السادس عشر من شهر أغسطس /آب عام 1977 عن عمر ناهز الـ 42، حيث عثرت خطيبته على جثته داخل حمام منزله في غريسلاند.