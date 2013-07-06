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بالصور.. المنوفية تودع شهيد الشرطة فى سيناء بجنازة مهيبة

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بالصور.. المنوفية تودع شهيد الشرطة فى سيناء بجنازة مهيبة بالصور.. المنوفية تودع شهيد الشرطة فى سيناء بجنازة مهيبة

اكتست قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بالسواد وذلك عقب تشيع جثمان شهيد الشرطة رمضان معوض الجمل رقيب الشرطة الذى لقى مصرعه فى حادث بشمال سيناء وتم تشييع الجنازة بمسجد الشهداء بالقرية.

وشارك فى الجنازة عدد من القيادات الأمنية بالإضافة إلى الآلاف المشيعين من القرية والقرى المجاورة وسط هتافات لا إله إلا الله الشهيد، حبيب الله- لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله- يا إخوان ياكافرين أنتم مالكم ومال الدين- يا شهيد نام واتهنى واستننا على باب الجنة.

يذكر أن الشهيد متزوج من نادية أحمد البهواشى ربة منزل، وله ثلاثة أولاد إيمان 12 سنة فى الصف الأول الإعدادى، وأيمن 10 سنوات فى الصف الثالث الابتدائى محمد، 4 سنوات، وله ثلاثة إخوة وهما عبد الرحمن ومحمد مرزوق.

وكان يعيش مع والديه الحاج معوض وفى منزلهم بالقرية، وأكد محمد العادل ابن خالة الشهيد أنه كان يتمتع بأخلاق طيبة وحسن السمعة بين الناس.

وطالب أهالى القرية الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بتطهير سيناء من الخلايا الإرهابية الإجرامية.

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