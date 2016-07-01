شفاعة أبناء الملك عبدالله تنقذ أربع رقاب من حد السيف

أسهمت شفاعة أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عتق أربع رقاب صدقة عن والدهم، وتنازل أولياء الدم أمام أصحاب السمو الملكي الأمراء في جدة بحضور عدد من الضيوف من العلماء والمشايخ والوجهاء.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز إن أولياء الدم كان تنازلهم بفضل الله خالصاً لوجهه الكريم دون قيد أو شرط أو مال، قبولاً لشفاعة أبناء الملك عبدالله وحباً ووفاءً وطلباً للأجر والمثوبة للملك عبدالله -رحمه الله-، وإننا أبناء الملك عبدالله نحرص جميعا على نشر التسامح والإصلاح بين الناس سيراً على منهج والدنا -رحمه الله-، بشرط عدم مغالاة الخصوم في الأموال أو الطلبات، وبشرط استيفاء كل حالة للشروط التي سنّها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، للدخول في السعي في عتق الرقاب.

وبين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بأن أولياء الدم يبادرون بالعفو والتنازل مباشرة ابتغاء وجه الله ثم محبة للملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- الذي ترك أثراً في قلوب الناس لا يمكن أن ينسى، ولم تتوقف أعماله -يرحمه الله- بعد رحيله، فما زالت آثارها مستمرة ومشهودة وملموسة.

إلى ذلك، قال صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالله "إننا نسعى دوماً لعتق الرقاب من غير أن تكون هناك قيود أو شروط أو مقابل مادي، وذلك صدقة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- وهناك الكثير من الناس الذين يسعون ويبادرون للصلح ويجتهدون في هذا المجال لوجه الله تعالى. وليس هناك أعظم من هذا القصد والهدف، وهناك أعمال كثيرة في المستقبل".

من جانبه، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن عبدالعزيز أن هذا العمل كان دأبا وعادة للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ أن كان رئيسا للحرس الوطني ثم ملكاً، وأن أبناءه من بعده ساروا على نهجه وطريقته في هذه السنة الحسنة والعمل الطيب الجليل صدقة عنه -يرحمه الله- ونقدمها بدون قيود أو شروط. من جهته، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن طلال إن هذا العمل في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك من أنفع الأعمال والهدف منها وجه الله تعالى، سائلاً الله أن يجزي المبادرين بالعفو خير الجزاء لأنهم ابتغوا ما عند الله وهو خير لهم وأبقى.

إلى ذلك، بين المستشار في إمارة المنطقة الشرقية والمسؤول في لجنة عتق الرقاب الشيخ د. غازي بن عبدالعزيز الشمري أن هذه أعمال كان يحبها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- وسار عليها من بعده أبناؤه وأخذوا بوصية والدهم -رحمه الله-، وهي سنة حسنة.

أبناء الملك عبدالله في اللقاء

أصحاب السمو الأمراء مع أولياء الدم