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هيئة الاتصالات: البصمة تنتهي في 15 شوال.. ولا نية للتمديد

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أكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرار التمديد الأخير لربط بصمة المستخدم لخطوط الجوال مسبقة الدفع بنظام بصمة الأصبع المعتمد من مركز المعلومات الوطني، جاء بموافقة رسمية من وزارة الداخية، بناء على ما رفع في هذا الشأن من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين لتوثيق أرقامهم، وكذلك للشركات المشغلة الحريصة على عدم تأثر عملائها بهذا التصحيح، ونصت هذه الموافقة على أهمية التقيد بهذا التاريخ للتمديد 15 شوال، وأن يتم التقيد بهذا التاريخ، للبدء بفصل الخطوط غير الموثقة بعد نهاية التمديد.

وقد كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن قرب انتهاء مهلة توثيق شرائح الاتصالات والبيانات، مؤكدةً بأن المهلة تنتهي في الخامس عشر من شوال المقبل، مشيرةً إلى أن "الفصل" ينتظر الشرائح غير الموثقة بالبصمة بعد انتهاء المهلة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "‏عزيزي المشترك في خدمات الاتصالات المتنقلة بادر بتوثيق رقمك (مفوتر، مسبق الدفع، بيانات) بالبصمة قبل التاريخ النهائي ١٥ شوال ١٤٣٧هـ تفادياً لفصل الخدمة".

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