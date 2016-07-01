خادم الحرمين يستقبل الرئيس السوداني ورئيس الوزراء القطري ورئيس مجلس الأمة الكويتي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس، رئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن البشير.

كما استقبل -رعاه الله- الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

واستقبل الملك الفدى رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق بن علي الغانم.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

الملك والرئيس عمر البشير يحتسيان القهوة

الملك سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء القطري

.. ومصافحاً رئيس مجلس الأمة الكويتي

الملك متوسطاً الشيخ عبدالله آل ثاني والرئيس عمر البشير

خادم الحرمين وضيوفه يتناولون الإفطار بقصر الصفا

المليك مرحباً بضيوفه على مائدة الإفطار بمكة المكرمة

الأمير محمد بن نايف حاضراً الاستقبال

سمو ولي العهد متوسطاً مرزوق الغانم والشيخ عبدالله آل ثاني