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سمو ولي العهد يبحث ورئيس الوزراء القطري تعزيز العلاقات الثنائية

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الأمير محمد بن نايف يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مع أخيه الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس.

كما جرى خلال الاستقبال بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

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.. ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات

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