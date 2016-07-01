أعلام مصر وصور السيسى باحتفالات أهالى البحيرة بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفل أهالى محافظة البحيرة بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، حيث توافد المواطنين على ميدان جلال قريطم، رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، منصات لتقديم العروض الفنية والأغانى الوطنية وسط تفاعل شديد من المواطنين.

تضمن برنامج الاحتفال، طابور عرض لطلبة الجامعة وطلائع الشباب والرياضة وعرض لعربات الزهور من جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى العرض الفنى والأغانى الوطنية بمشاركة فريق الفنون الشعبية وكورال الشباب والرياضة.

شارك فى الاحتفالات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ونادية عبدة نائب محافظ البحيرة واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وخالد أبو الريش وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة، بالاضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

إطلاق الألعاب النارية بكورنيش النيل احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو