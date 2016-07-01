أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محاسب بالشرقية يناشد رئيس بنك التنمية الزراعى الرئيسى بتحمل تكاليف زراعة "كبد"

Google+ Print
محاسب بالشرقية يناشد رئيس بنك التنمية الزراعى الرئيسى بتحمل تكاليف زراعة "كبد" محاسب بالشرقية يناشد رئيس بنك التنمية الزراعى الرئيسى بتحمل تكاليف زراعة "كبد"
ناشد "سالم أحمد عبد الحميد" محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعى فرع فاقوس بمحافظة الشرقية، رئيس البنك البنك الرئيسى بالقاهرة، بتحمل تكاليف عملية زرع كبد له بمستشفى عين شمس التخصصى.

ويقول"سالم" إنه يعانى منذ فترة طويلة من أمراض بالكبد وتدهورت حالته الصحية لدرجة أصبح الأدوية التى يتعاطها ليس لها أى فعالية ونصحه الأطباء بزراعة الكبد.

ويضيف"سالم "أنه أب لطفلين وحالته لن تسمح له من تحمل كل تكاليف العملية التى تصل إلى 285 ألف جنيه وأن البنك سوف يتحمل 50 % من قيمة تكلفة العملية، وأنه سوف يتحمل نصف المبلغ وهذا عبئ كبير عليه، وغير قادر على توفير المبلغ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365