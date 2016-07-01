محاسب بالشرقية يناشد رئيس بنك التنمية الزراعى الرئيسى بتحمل تكاليف زراعة "كبد"

ناشد "سالم أحمد عبد الحميد" محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعى فرع فاقوس بمحافظة الشرقية، رئيس البنك البنك الرئيسى بالقاهرة، بتحمل تكاليف عملية زرع كبد له بمستشفى عين شمس التخصصى.

ويقول"سالم" إنه يعانى منذ فترة طويلة من أمراض بالكبد وتدهورت حالته الصحية لدرجة أصبح الأدوية التى يتعاطها ليس لها أى فعالية ونصحه الأطباء بزراعة الكبد.

ويضيف"سالم "أنه أب لطفلين وحالته لن تسمح له من تحمل كل تكاليف العملية التى تصل إلى 285 ألف جنيه وأن البنك سوف يتحمل 50 % من قيمة تكلفة العملية، وأنه سوف يتحمل نصف المبلغ وهذا عبئ كبير عليه، وغير قادر على توفير المبلغ.