محافظ المنيا يشهد الاحتفال بالذكرى الثالثة لـ 30 يونيو

واصلت محافظة المنيا، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، حيث شهد اللواء طارق نصر محافظ المنيا ، يرافقه الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة ، ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، الحفل الفني الذى أقامته مديرية الثقافة على كورنيش النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة احتفالا بهذه المناسبة.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية قدمتها فرقة الفنون الشعبية والفرقة القومية لكورال أطفال المنيا، حيث استمع الحضور للعديد من الأغانى الوطنية، كما أطلقت الألعاب النارية ابتهاجا بتلك المناسبة، وتزينت ميادين المحافظة والكورنيش بالأعلام .

و أصدر مكتب إعلام المحافظة كتيبا بعنوان "ثورة 30 يونيو.. إرادة شعب"، تضمن عددا من المحطات المهمة والفارقة لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاعات تنمية محور قناة السويس، والكهرباء والطاقة، والإسكان، والعشوائيات، والصناعة، والطرق، والصحة والزراعة، وتواصل الإنجازات على أرض محافظة المنيا.

وأكد المحافظ أن ذكرى ثورة 30 يونيو، غالية على نفوس جميع المواطنين فهي التى أنقذت مصر كلها من النفق المظلم الذي كانت تسير فيه، لافتا إلى أن المشاريع التي أعلن عنها الرئيس السيسى ستنقل مصر إلى آفاق التنمية كما ستضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى شتى المجالات وهو ما يؤكد حصاد الثورة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع المواطنين بهذه المناسبة، التى استطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين ينشدون الحرية وانحاز لهم الجيش لبدء تأسيس مصر الحديثة.

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المنيا تحتفل بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو الخميس المقبل