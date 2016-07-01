محافظ الفيوم يفتتح ميدان عبد المنعم رياض بعد تطويره احتفالا بـ 30 يونيو

افتتح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أعمال تطوير ميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد عزمى المستشار العسكرى للمحافظة، وياسر محفوظ المستشار السياحى، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورؤساء النقابات وأمناء الأحزاب ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وجمع غفير من المواطنين.

شملت الاحتفالية عروضاً فنية لفرقة عرب الفيوم والتنورة والموسيقى العربية، كما أطلقت الألعاب النارية فى سماء الميدان لتضفى المزيد من الفرحة بين جموع المواطنين.

وفى كلمته أعرب المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية لشعب مصر ولأهالى محافظة الفيوم بشهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن ثورة 30 يونيو كانت حدثاً فاصلاً فى تاريخ مصر لأنها أنقذت البلاد من الفكر الظلامى لجماعة الإخوان الإرهابية، ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحكمته فى قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، ليسجل بحروف من نور فصلاً جديداً من التنمية والتقدم أعاد لمصر مجدها وريادتها بين شعوب العالم.

ودعا محافظ الفيوم جميع فئات الشعب المصرى إلى التكاتف فى محاربة الإرهاب لاقتلاعه من جذوره، والعمل سوياً لبناء مصر الحديثة ودفع عجلة الإنتاج والتنمية حتى يعم الخير ربوع مصرنا الحبيبة.

مدير أمن الفيوم يتفقد خدمات تأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو