شكلوا تنظيماً عصابياً لاستهداف سائقي الشاحنات شرطة الريـاض تطيـح بـ 15 لصاً نفـذوا 85 جريمة سرقـة

خمسة من اللصوص المتورطين في تلك القضايا بعد ضبطهم

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بتنظيم عصابي يضم خمسة عشر شخصاً جميعهم في العقد الثاني من العمر تورطوا بارتكاب 85 جريمة سرقة وسلب. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، عملية القبض على اللصوص جاءت عقب أن تلقى عدد من مراكز شرط وسط وجنوب العاصمة الرياض عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين عن تعرضهم للاعتداء والسرقة حيث تنوعت البلاغات بين سرقة سيارات من اصحابها واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية وسرقة سائقي الشاحنات أثناء تجمعهم في المنطقة المخصصة لتوقفهم شرق العاصمة بعد تهديدهم بواسطة الأسلحة البيضاء.

وأكد العقيد الميمان في تصريحه أنه نظراً لخطورة ما اقدم عليه الجناة من جرائم فقد اسندت الى إدارة التحريات والبحث الجنائي مهمة حصر تلك البلاغات وضبط الجناة حيث تم تشكيل فريق على درجة عالية من الكفاءة واتخاذ جملة من الإجراءات الحيثية، أثمرت بفضل الله عن ضبط الجناة وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ما نسب إليهم، موزعين المسروقات فيما بينهم وقاموا بالدلالة على أماكن إخفاء تلك المسروقات وقد تم التحفظ على الجناة واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اجراءات التحقيق حسب الاختصاص.

ساطور وسلاح ناري وأقنعة ومسروقات عثر عليها مع اللصوص