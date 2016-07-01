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ضبط 1550 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان

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ضبط 1550 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان ضبط 1550 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان
قامت، أمس الخميس، لجنة تفتيش على السلع الغذائية بمدينة أسوان، شاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والأجهزة الأمنية.

استهدفت اللجنة التأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حيث أسفرت عن ضبط 1550 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية، شملت 930 عبوة عصير فواكه و300 عبوة عصير خروب و100 علبة مربى و 220 علبة مكمل غذائى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بعد اكتشاف أن المضبوطات كانت معدة للعرض فى محلات بقالة شرق مدينة أسوان.

تحرر المحضر رقم 7208 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان. وجار عرض المحضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


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