حبس شقيقين بتهمة خطف صاحب ورشة وطلب فدية بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار شركائهما الهاربين بتهمة خطف صاحب ورشة بسبب خلافات مالية بينهم.

اعترف المتهمان باختطاف صاحب ورشة بلاستيك من أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر بارتكاب الواقعة واختطافه، نظرا لوجود خلافات مالية بينهم منذ عامين، وهو ما دفعهم للتخطيط لاستدراجه إلى الحديقة الدولية واختطافه ومساومة شركائه على إطلاق سراحه مقابل دفع 2 مليون جنيه.

واعترف صاحب المطعم أحد المتهمين أنه نجح فى استدراج المجنى عليه لمقابلته أمام بوابة الحديقة الدولية بزعم مناقشة الأمور بينهما وفور وصوله قام وبصحبته باقى أشقائه المتهمين من اختطافه باستخدام سيارة سوزوكى فان واحتجازه بمنطقة الخصوص فى القليوبية، حتى تم ضبط صاحب المطعم وأحد أشقائه، فيما هرب الشقيقان الآخران عقب إطلاق سراح المجنى.

تلقى المقدم عمرو ابراهيم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من كلا من "أحمد م م" 38 سنة صاحب ورشة بلاستيك، و"حسين م س" 26 سنة صاحب محل إكسسوارات بالوادى الجديد، بتلقيهما اتصالا هاتفيا من مجهول مفاده اختطاف "خالد م س" 30 سنة شريك المبلغ الأول أثناء تواجده أمام الباب الرئيسى للحديقة الدولية، ومساومتهما على دفع مبلغ 2 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.

وجه اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة وضع خطة بحث لكشف تفاصيل الحادث، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم م ع" 45 سنة صاحب مطعم وشقيقه "عمر م ع" 48 سنة صاحب سيارة أجرة وشقيقهما "سبع م ع" 40 سنة، سائق سيارة أجرة و"محمد ع أ" 40 سنة مقاول. بإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الأول والثانى وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وأضاف الأول بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه منذ عامين، خطط لاختطافه بالاشتراك مع باقى المتهمين ومساومة المبلغان على إطلاق سراحه مقابل المبلغ المشار إليه، وأشار المتهم الأول إلى أنه وفى سبيل ذلك تمكن من استدراج المجنى عليه لمقابلته أمام بوابة الحديقة الدولية وفور وصوله قام وبصحبته المتهمين من اختطافه باستخدام سيارة سوزوكى فان "ملك المتهم الرابع" واحتجازه بمنطقة الخصوص، ثم مساومة المبلغين على إطلاق سراحه مقابل المبلغ المالى.

وعقب علم المتهمان الهاربان بضبط الأول والثانى وافتضاح أمرهما قاما بإطلاق سراح المجنى عليه وباستدعائه تعرف على المتهمين المضبوطين واتهمهما والهاربان باختطافه واحتجازه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

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