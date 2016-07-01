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مقتل قيادى بعملية "البنيان المرصوص" الليبية جراء الاشتباكات مع "داعش"

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مقتل قيادى بعملية "البنيان المرصوص" الليبية جراء الاشتباكات مع "داعش" مقتل قيادى بعملية "البنيان المرصوص" الليبية جراء الاشتباكات مع "داعش"
لقى قيادى بعملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى مصرعه أمس الخميس، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وأكد مصدر بغرفة عمليات "البنيان المرصوص" مقتل القائد الميدانى محمد النجار التابع لسرية الدبابات بغرفة عمليات سرت خلال الاشتباكات مع التنظيم الإرهابى فى المدينة ، وأوضح المصدر، أن النجار لقى مصرعه إثر إصابته بطلق نارى فى الرأس مباشرة بمحور "حى السبعمائة" بمدينة سرت من قبل أحد القناصة التابعين للتنظيم.

وأعلن المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" أن قواته تتقدم داخل "حى السبعمائة" بمدينة سرت بعد معارك عنيفة مع مقاتلى "داعش"
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