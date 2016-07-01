بهاء أبو شقة: البرلمان لا يفكر حاليا فى تعديل أى نص دستورى

قال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه لا يتوقع على الإطلاق أن يتم تعديل الدستور فى الوقت الحالى وتحديدا فى الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن البرلمان لن يتخذ هذه الخطوة، مؤكدا أنه ليس هناك تفكير فى تعديل أى نص دستورى فى الوقت الحالى.

وأضاف أبو شقة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض المشكلات التى يواجهها مجلس النواب بسبب بعض النصوص الدستورية، منها على سبيل المثال المادة 190 الخاصة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، وكذلك المادة 122 التى تحتم موافقة أكثر من ثلثى الأعضاء على بعض القوانين حتى يتم إقراراها وهذا أمر فى بالغ الصعوبة.

بهاء أبو شقة: البرلمان مد دور الانعقاد حتى نهاية سبتمبر المقبل

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