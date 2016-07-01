أخبار عاجلة

إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بهاء أبو شقة: البرلمان لا يفكر حاليا فى تعديل أى نص دستورى

Google+ Print
بهاء أبو شقة: البرلمان لا يفكر حاليا فى تعديل أى نص دستورى بهاء أبو شقة: البرلمان لا يفكر حاليا فى تعديل أى نص دستورى
قال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنه لا يتوقع على الإطلاق أن يتم تعديل الدستور فى الوقت الحالى وتحديدا فى الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن البرلمان لن يتخذ هذه الخطوة، مؤكدا أنه ليس هناك تفكير فى تعديل أى نص دستورى فى الوقت الحالى.

وأضاف أبو شقة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض المشكلات التى يواجهها مجلس النواب بسبب بعض النصوص الدستورية، منها على سبيل المثال المادة 190 الخاصة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، وكذلك المادة 122 التى تحتم موافقة أكثر من ثلثى الأعضاء على بعض القوانين حتى يتم إقراراها وهذا أمر فى بالغ الصعوبة.

بهاء أبو شقة: البرلمان مد دور الانعقاد حتى نهاية سبتمبر المقبل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365