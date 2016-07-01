غدا.. استكمال محاكمة "مرسى" و 10 آخرين فى قضية "إهانة القضاء"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى قضية "إهانة القضاء"، وتنعٌقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى و عضويه المستشارين ناصر البربرى و مدحت فاروق خاطر .

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.