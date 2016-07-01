أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم نسيان السجدة فى الصلاة

Google+ Print
مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم نسيان السجدة فى الصلاة مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم نسيان السجدة فى الصلاة
قال مجمع البحوث الاسلامية ، إن الفرائض لا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، فمن نسى سجدة من ركعة، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركع كاملة، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة.

وتابع ردا على سؤال :نسى الإمام سجدة ثم جلس للتشهد وبعد قراءة التشهد سجد سجود السهو فهل يجوز ذلك شرعا؟ ، :"وذهب الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة مادام الفصل يسيرًا، أى أن يأتى بالسجدة فقط دون إعادة الركعة، فيسجد ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو..؛ أى فعليه أن يأتى بها ولا يجزئه الاكتفاء بسجود السهو".

فإذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة؛ بأن يعيد الصلاة من أولها؛ فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.


>البحوث الإسلامية تحذر الوافدين من الفكر المتطرف وما تروجه الجماعات التكفيرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365