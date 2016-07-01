الغندور لـ في الجول: حكم من أمم أوروبا سيدير لقاء الزمالك والأهلي

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم الاستقرار حتى اللحظة على أسم الحكم الذي سيدير قمة الزمالك والأهلي ولكنه "سيكون من حكام أمم أوروبا 2016".

الزمالك سيواجه الأهلي في التاسع من شهر يوليو الجاري في الجولة الأخيرة والختامية للدوري المصري.

وتحدث الغندور مع FilGoal.com بخصوص حكم القمة قائلا: "بدأت منذ 10 أيام بالتواصل بشكل شخصي مع عدد كبير من الحكام الأجانب لمعرفة من المتاح للمباراة".

وأضاف "حتى الآن لم نستقر على أسم الحكم ولكنه سيكون من حكام أمم أوروبا 2016".

وأتم "مازلت أخاطب العديد من الحكام وفي انتظار الاستقرار على من سيدير المباراة".

وضمن الأهلي بشكل رسمي التتويج ببطولة الدوري المصري لموسم 2015-16 قبل النهاية بجولتين.