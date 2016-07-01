إسلام جمال: الحضري شقيقي الأكبر.. ولا أعلم موقفي مع الزمالك

أكد إسلام جمال لاعب الإسماعيلي أنه لا توجد أزمة بينه وبين عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة وذلك عقب ضرب الأخير له في مباراة الفريقين.

وشهدت مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة والتي انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد في إطار الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري طرد الحضري بعدما ضرب إسلام جمال لمنعه من بدء هجمة مرتدة.

وتحدث إسلام جمال لقناة "الحياة 2" عقب المباراة قائلا:"ما حدث أمر طبيعي داخل الملعب ولا توجد أي أزمة".

وأضاف"الحضري شقيقي الأكبر وما حدث داخل الملعب يبقى هناك فقط".

وبسؤاله عن موقفه من الزمالك وهل تم إخباره بالعودة للفريق الأبيض بعد نهاية إعارته للدراويش أجاب"لا أعلم".

وأردف"لم يتصل بي أي شخص من الزمالك ليبلغني بموقفي من الفريق حتى الآن بعد نهاية إعارتي".

وأتم"أتمنى بالطبع العودة للزمالك فهو بيتي".