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القماش يُلمح لرفض عودة شيكابالا إلى الإسماعيلي

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القماش يُلمح لرفض عودة شيكابالا إلى الإسماعيلي القماش يُلمح لرفض عودة شيكابالا إلى الإسماعيلي

ألمح خالد القماش المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن رفضه عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

وكان شيكابالا قد عاد من سبورتنج لشبونة للزمالك إلا أنه أعير للدراويش في النصف الأول من الموسم الحالي، قبل أن يقطع الإعارة ويعود للزمالك بعد 8 مباريات بالقميص الأصفر.

وأكد FilGoal.com تواصل مجلس إدارة الإسماعيلي مؤخرا مع شيكابالا من أجل العودة. (طالع التفاصيل)

وعن عودة شيكابالا قال خالد القماش: "في وقت سابق، شيكابالا ترك النادي ورحل. ولذلك عودته صعبة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV عقب لقاء الإسماعيلي أمام وادي دجلة "من وجه نظري، عودته ستكون صعبة إلى الإسماعيلي".

وأردف "ولكننا نحتاج إلى مجموعة جيدة من اللاعبين خلال سوق الانتقالات حتى لا يتكرر ما حدث هذا الموسم".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 50 نقطة من 33 مباراة ويمتلك فرصة صعبة للحصول على المركز الرابع.

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