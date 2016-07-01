إبراهيم حسن يتحدث عن: سبب التعادل أمام الجيش.. وهذا موقفنا من شيكابالا والحضري

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري أن الضغط العصبي على لاعبي فريقه هو سبب التعادل أمام طلائع الجيش.

المصري تعادل مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الـ33 من الدوري المصري ليؤجل حسم المركز الثالث لنهاية المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم حين: "الضغط العصبي من أجل تحقيق الثلاث نقاط هو السبب في التعادل".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV عقب المباراة "طلائع الجيش يلعب بدون أي ضغوطات على عكسنا فنحن كنا نسعى للفوز من أجل ضمان المركز الثالث ولذلك ومع الاستعجال والقرارات الصعبة من الحكم انتهت المباراة بالتعادل".

وواصل "أكثر من لاعب لم يكن في حالته المعهودة ولكننا نمتلك القدرة للتعويض أمام غزل المحلة ونحسم المركز الثالث لأننا نستحق ذلك والكل يعلم ذلك".

الانتقالات

وتطرق إبراهيم حسن في حديثه عقب المباراة عن الانتقالات قائلا: "بنسبة 99% المجموعة المتوفرة الآن في المصري لن ترحل".

وتابع "ولكننا نحتاج لأكثر من لاعب أصحاب الخبرة الكبيرة لنقل ذلك إلى الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "في حالة تأكيد الاتفاق مع شيكابالا سيكون الأمر رائعا وسيكون إضافة للفريق وللاعب نفسه وهو يعلم ذلك".

وأوضح "شيكابالا يظهر مع حسام حسن بشكل جيد دائما وهو يحتاج لمن يقف بجانبه".

وعن الأخبار التي تم تداولها عن نية المصري في التعاقد مع الحضري، قال إبراهيم حسن: "الحضري مرتبط بعقد مع وادي دجلة وكذلك لديه عروضا من الخارج. هو رائع وإضافة جيدة جدا بكل تأكيد ولكنه مرتبط بعقد".