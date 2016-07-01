عبد ربه: تعرضت لظلم كبير.. احترامي للكيان سبب صمتي والرد قريبا

"تعرضت لظلم كبير جدا جدا جدا".. هكذا بدأ حسني عبد ربه قائد نادي الإسماعيلي حديثه عقب فوز فريقه أمام وادي دجلة.

الإسماعيلي فاز على دجلة بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الـ33 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وسجل حسني عبد ربه هدفا رائعا في مرمى الحضري هو الأول للإسماعيلي ضد دجلة.

وقال عبد ربه: "تعرضت لظلم كبير للغاية منذ بداية الموسم والكل يهاجمني بلا أي أسباب".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "ولكن احترامي لكيان الإسماعيلي هو سبب صمتي وعدم خروجي للرد على كل ما يُقال. وجماهير الإسماعيلي تعرفني جيدا وتعرفي عشقي للكيان".

وواصل موجهة حديثه إلى جماهير الإسماعيلي "سأخرج للرد في الوقت المناسب وسأكشف كل شيء".

وتابع "إذا كنت أسعى لكسب الأموال لانتقلت للأهلي أو الزمالك في السابق. ولكنني هنا لأن الإسماعيلي بيتي".

وأكمل حديثه قائلا: "الإسماعيلي أكبر من الجميع وأمنية حياتي أن يعود للمنافسة من جديد".