«زايد للإسكان» يعتمد 642 مستحقاً بـ383 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 642 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 383 مليون درهم، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين خلال عيد الفطر وسعي حكومة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين، حيث ركزت الأجندة الوطنية 2021 على توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي وهذا ما يسعى إليه البرنامج من خلال تقليص مدة انتظار الدعم السكني وطرح الحلول المستمرة لتوفير السكن الملائم للأسرة المواطنة، وأكد النعيمي أن الاتجاه لتطوير المجمعات السكنية المتكاملة يأتي كأحد الحلول التي تبناها البرنامج لتوفير السكن للأسر المواطنة.

جهود

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج، إلى أن نهج البرنامج مرسوم لتحقيق سعادة المواطنين وبما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم تحقيقاً لرؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسخير كافة الجهود في سبيل راحة وسعادة المواطنين. وأضاف النعيمي أن البرنامج يحرص على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين، لا سيما وأن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين 503 قروض و139 منحة سكنية، ويقدم البرنامج دعمه السكني لمجموعة واسعة من الشرائح في المجتمع، إذ لا يقتصر الدعم السكني على الأسر إنما تعدى ذلك بتوفير دعم سكني إلى فئة ذوي الإعاقة وصمّم لهذه الفئة نماذج سكنية تلبي احتياجاتهم وتحقق لهم الأمن والاستقرار.

مجالات الاستفادة

وأكدت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج، أنه بإمكان مقدمي طلبات الدعم السكني الاستفادة من الدعم من خلال بناء مسكن جديد أو صيانة مسكن أو تنفيذ إضافة لمسكن قائم ويأتي تنوع مجالات الاستفادة من الدعم السكني وقوفاً لاحتياجات المتعاملين المختلفة وحرصاً على إسعادهم من خلال تقديم نوع الدعم السكني الأنسب. ويتجاوز الدخل الشهري لأغلب المستفيدين من قرارات الدعم السكني في البرنامج 20 ألف درهم شهرياً، إذ حدد البرنامج سقف قيمة الدعم بـ800 ألف درهم بناءً على عدد أفراد الأسرة ومتوسط دخل الفرد في الأسرة والراتب الإجمالي إلى جانب نوع الدعم السكني الذي يتنوع ما بين إنشاء مسكن أو صيانة مسكن أو بناء مسكن جديد أو مسكن ضمن مجمع سكني لفئتي المنح والقروض، مؤكدة أن المعايير المتبعة تحدد حسب الاحتياج السكني للمستفيدين وذلك بعد استيفاء الشروط المطبقة التي تحدد قيمة الدعم السكني المقدم.

القرار الذكي

ومن جانبه أوضح محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة، أنه وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ 642 قرار دعم سكني، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قراراتهم عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة ما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أفرع البرنامج لاستلام قراراتهم. وأضاف لوتاه، أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني. كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة «ساس بيتك» أو عن طريق تطبيق «مسكني الافتراضي» أو المــوقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج والأفرع.

إجراءات

وأشار حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي بالبرنامج، إلى أن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الإجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يومياً خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933. ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج للتعرف إلى المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للاستفادة من قرار الدعم السكني فيما عدا قرارات الدعم السكني لفئة مسكن حكومي.

أبو ظبي

آية محمد نسيب أحمد عدى البيطار

عائشة سعيد سالم المزروعي

محمد علي عيسى أحمد الحمادي

مزيود محمد علي مزيود الشحي

دبي

أحمد درويش إبراهيم مرهون

أحمد عبدالامير رضا حسن فضلاني

أحمد مبارك الماس أحمد عبيد

آمنه جمعة خميس

بدر إبراهيم اوغان محمد الاوغاني

بدر خليل جمعة ياقوت جمعه

جاسم سيف حميد راشد الشامسي

جمعه ربيع عثمان خويدم

حاجي حسن يوسف البلوشي

حسن الماس محمد الماس

حسن راشد عيسى راشد الحمراني

حسين علي محمد علي المري

حمده ومطر إبراهيم مطر المحيسني

حميد إسحاق محمد علي ملاحي

خالد أحمد شكري قائد البلوشي

خالد سرور عبدالكريم سرور

خليفة راشد مرزوق بخيت السويدي

خليل إبراهيم حسين محمد البلوشي

زايد جمعان زايد

زمزم سلطان محمد سميع

زيب النساء مبارك سليمان

سالم سعد سليم المهري

سعيد عبدالعزيز الحاي وزوجته مريم الملا

سلطانه سعيد صالح

شميم عبدالرحيم خبكيز

طلال سالم عبدالله جمعة مبارك

طلال سعيد سبت مبارك المري

عباس أحمد عبدالله شامبيه البلوشي

عائشة درويش إسماعيل فرج لنجاوي

عبدالرحمن عبدالله أحمد عبدالله التميمي

عبدالرحمن علي سهراب اهلي

عبدالله جمعة بلال مبارك

عبدالله زبير داوود عبدالقادر البستكي

عفراء أحمد عبدالله

علي أحمد عباس صياح

علي النوبي علي فرحان

عمر علي سالم سالمي وأبناؤه مهره وعلي

عمران خليفة محمد راشد الشامسي

عيسى جمعة عيسى راشد الركن الشامسي

غانم سالم علي المري

غبيشه جمعة طارش جمعة

فاطمة محمد علي

فهد علي سعيد كوت الحضرمي

كنان عبيد جاسم عبدالله البقالي

محمد باقر جعفر

محمد حسن عبدالله محمد اللنجاوي وأبناؤه خليل وخالد وعيسى

محمد عبيد سعيد محمد غريب

محمود حسين حسن إبراهيم الحواي

مريم ومحمد وجميلة ويسرى أبناء عادل مطر أحمد إبراهيم غراب المهيري

مصعب صالح محمد المرزوقي

موزة سيف مبارك

ناديه مبارك عثمان مفتاح

ناصر سعيد جمعة مبارك السويدي

يوسف السيد إبراهيم السيد الموسوي

الشارقة

أحمد حبيب محمد حسن الحمادي

أحمد سيف أحمد الحويدي آل علي

أحمد صالح علي حراش الظهوري

أحمد عبدالله إبراهيم عبدالله العبيدلي

أحمد موسى علي إبراهيم دغلي الظهوري

أحمد ناصر سيف حسن الزعابي

إبراهيم أحمد حمدان حسن الزعابي

إبراهيم عبدالرحمن سلطان محمد

إبراهيم عبدالله بلال عبدالله وأبناؤه عادل وعبدالله وشهد وسعود ومريم وشيخه وعمر

إبراهيم علي إبراهيم علي شمل

إبراهيم محمد أحمد هنوري الظهوري

احمد أحمد سعيد بن يعروف النقبي

أحمد حسن عباس موسى

أحمد خميس خليفة العريمي آل على

أحمد سعيد عبدالرحمن سعيد الشامسي

أحمد صالح يوسف حسن العبيدلي

أحمد عبدالله محمد محمود آل علي

إسماعيل عبدالله شاهين المازمي

إسماعيل مبارك شعبان المشرخ البلوشي

السيد محمد سالم راشد الزعابي

بدر أحمد محمد أحمد الياسي

بشار عبدالله علي المسايبه

جابر عبدالله أحمد علي عبدالله

جاسم حسن جاسم عبيد العواني النعيمي

جاسم صالح نصيب عبدالله البلوشي

جاسم عبدالله حسين علي البلوشي

جاسم عبدالله هاشم حسن المازمي

جاسم محمد حسن رستم روباري

جمال محمد سعيد غانم الزعابي

حسن أحمد حسن المرزوقي

حسن عبدالمحسن محمد حسين آل علي

حسن عبيد خلف الزعابي

حسن علي محمد علي عبدالله

حسن مراد عبدالله

حسين علي صالح محمد الرئيسي

حليمة عبيد سليمان الخالدي

حميد حيدر رحمه حيدر المازمي

حميد عبدالله علي البديوي النقبي

حميد عبدالله محمد عبدالله الحمادي

خالد عبدالله محمد أمين زينل الخوري

خالد عبدالله محمد حسين الريسي

خلف سعيد أحمد محمد الطنيجي

خلفان عثمان سالم الهامور الشامسي

خليفة محمد عبدالله يوسف الحداد

خليل عيسى المازم وأبناؤه امنه وعيسى ومرام

خميس جمعة خميس محمد بو الشوارب

خميس سالم أحمد الحنطوبي النقبي

راشد حسين علي باقر الزرعوني

راشد محمد راشد بن راشدوه النقبي

سالم رحمه حميد بوقريعة الشامسي

سالم محمد عبيد خلفان الكعبي

سعود محمد إبراهيم بن صندل آل علي

سعيد خليفة أحمد بن يعروف النقبي

سعيد ذياب علي ذياب المزروعي

سعيد راشد سعيد عبدالله المازمي

سعيد عبيد سعيد شملان الزعابي

سعيد كرم موسى عبدالله محمد

سلطان علي مراد سلطان

سلطان محمد أحمد بن جمعوه اليحيائي

سهيل عبدالله لطفي علي الهرموزي

سيف علي ناصر سيف الزعابي

شامس خميس شامس حمود المصلحي

ضحى أحمد محمد عبدالله

طالب علي سالم البلي الظهوري

طيب محمد عبدالرحمن المير الهرمودي

عبد القادر علي عبدالله الياسي

عبدالرحمن محمد إسماعيل حسوني

عبدالرحمن محمد محمود حسن الحمادي

عبدالله ارحمة سعيد عبدالله الظهوري

عبدالله سالم محمد فاضل سعيد

عبدالله سليمان سالم سليمان المقبالي

عبدالله علي أحمد عبدالله الخوري الريامي

عبدالله علي حسن علي محمد

عبدالله محمد حسن علي الانصاري

عبدالله محمد سعيد بن خلفان الزعابي

عبدالله محمد علي النابودة السويدي

عبدالله محمد علي كرم لاري

عبدالله محمد كردم البلوشي

عبيد غانم سعيد مطر السويدي

عبيد محمد علي اليماحي

عثمان علي إبراهيم إسماعيل آل علي

عدنان حسن علي حسن صنقور الدرمكي

علي أحمد يوسف الصايغ

علي أحمد صالح عبدالكريم المنصوري

علي خليل إبراهيم عبدالرسول القلاف

علي سعيد مبارك سليمان

علي سيف عبدالله محمد صفر الحيايي

على عبيد موسي عبدالله الكعبي

علي غلوم إسماعيل عبدالله

علي ماجد سعيد محمد الشامسى

علي محمد علي محمد الجسمي

علي يوسف علي يوسف المازمي

عمر سيف وليد خدوم الزعابي

عمر محمد يوسف آل علي

عمران سعيد خميس حمزه البلوشي

عمران محمد صالح سلمان

عيسى إبراهيم سليمان محمد المازمي وزوجته زينب أحمد سليمان المازمي

عيسى عبدالله شهداد المازمي

فاطمة عبيد جمعة العبدولي

فهد محمد عبدالله محمد محمد

فيصل سهيل حمدان حسن الزعابي

فيصل عبد الكريم علي أحمد المازمي

قيس سالم علي سالم آل علي

كوثر محمد حسن

ماجد ميرزا محمد جمعة محمد

مانع درويش حسن علي حسين المراشده

مبارك دغيش مبارك عبيد النعيمي

مبخوت عبدالله صالح عبدالله الكربي

محمد أحمد سعيد علي الظهوري

محمد جاسم محمد يوسف معيوف

محمد حسن درويش جمعة السويدي

محمد خليفة سيف عيسى السوقي العلي

محمد راشد علي احمد

محمد سلطان سهيل محمد الشامسي

محمد عبدالرحمن محمد المازمي

محمد عبدالله أحمد علي الخاجه

محمد عبدالله طالب الحمادي

محمد علي رمضان فلكناز

محمد علي محمد علي آل علي

محمد هاشم علي محمود

مريم عيسى حسين الصابري

مشعل عبدالمحسن محمد حسين آل علي

منصور أحمد جعفر أحمد الزرعوني

موسى إسماعيل علي عبدالله محمد

موسى علي عبدالرحمن درويش البلوشي

ناصر محمد حسن علي الشناصي

ناصر محمد صالح لزمل الكربي

نبيل محمد طالب خليفة

نواف صالح عبدالله احمد

هاشم يوسف محمود المرزوقي

هيثم علي سالم علي الدرمكي

وحيد عبدالله محمد علي المعيني

وليد بشير أحمد محمود الزرعوني

وليد حسن محمد حسين

يحيى يوسف عباس أحمد الرئيسي

يعقوب عيسى إبراهيم غلوم الاميري

يعقوب محمد حسن كرم الجابري

يوسف أحمد سليمان محمد المازمي وأبناؤه حمد ومها وزايد ومنال

يوسف أحمد محمد جاسم آل علي

يوسف سعيد محمد الهناوي النقبي

يوسف عبدالله ابرهيم سيلمان الجسمي

يوسف غلوم حداد محمد المازم

عجمان

أيوب مصطفى دل وش لالكي البلوشي

إبراهيم سعيد إبراهيم علي الشحي

إبراهيم علي محمد حسن الملاحي البلوشي

أحمد جاسم محمد عبدالله الحوسني

أحمد سالم عبيد الكعبي

إيمان اختر علي عبدالغفور حياه البلوشي

اسحاق علي إسماعيل آل مندوس البلوشي

بخيت راشد بخيت حميد المطروشي

بدر شامخ على شامخ البادي

بدر محمد عبيد سيف المطروشي

جاسم رحيم محمد نور نظير

جاسم محمد عبدالله خميس الحوسني

جمال عبيد علي بن ثاني الرميثي

جمال مقبول أحمد محمد فجر علي

جمعه سلطان سعيد بن هديم الكعبي

حامد رمضان شريف عيسى

حسن حيدر عبدالله الحوسني

حسين كمداد تاج آل مندوس البلوشي

حفيظه دوس محمد قادر بخش

حميد أحمد حميد بن درويش السويدي

خالد صالح حسين عبدالكريم العطار

خليفة مصطفى دل وش لالكي البلوشي

خليفة حميد صالح عبدالله حياز العليلي

رقيه محمد راشد الصيبي الشحي

زينب دوس محمد قادر بخش

زينب عبدالله علي محمد احمد

سالم عمر حمد السقطري

سالم يوسف راشد بوسناد الشامسي

سعد أحمد السقطري وابنائه ميره وحمد وسند

سليمان تريهن السقطري

صالح علي صالح عبدالله الحوسني

صقر راشد عبدالله راشد الكعبي

طلال مقبول أحمد محمد فجر علي

عائشة عباس شاهين ال مندوس البلوشي

عبدالجليل إبراهيم محمد العجماني

عبدالله حمد سعيد عبدالله

عبدالله صالح علي المذكور الطنيجي

عبدالله علي حمد عيسى المهري

عبدالله محمد إبراهيم الحوسني

عبدالله محمد عبيد علي العليلي

عبدالله محمد عتيق عبدالله الشحي

عبدالواحد محمد أحمد سعيد

عبيد إسماعيل محمد الشامسي

عدنان عبدالعزيز محمد جان البلوشي

علي حسن محمد مراد البلوشي

عيسى علي محمد عيسى الحوسني

فاطمة شمس الدين قاسم البلوشي

فارس إبراهيم حسن حيدر الحوسني

لطيفه سيد حسن

محمد حسن غريب

محمد حسين مراد حسن

محمد خليفة عبدالكريم يوسف البلوشي

محمد صالح سعيد حمد المهري

محمد عبد الرزاق علي محمد العوضي

محمد علي علي راشد

محمد غريب عبيد سالم السويدي

مريم سعيد سليم

مهند جاسم على عبدالله إسماعيل

ميثاء عبيد علي المدحاني العليلي

ناديه سالم أحمد مالك الشحي

وحيد محمد عبدالله إسماعيل

وليد علي محمد الملاحي البلوشي

أم القيوين

إبراهيم يوسف سالم الدويش آل علي

إسماعيل محمود أحمد محمود الرئيسي

جاسم إبراهيم عبدالله محمد المنصوري

جاسم علي يوسف مبارك أحمد آل علي

حسن شامبي جمعة البلوشي

حمد راشد حمد الغفلي

خالد علي سلطان ماجد آل علي

خليل إبراهيم خلف إسماعيل

راشد حسن يعقوب داد كريم الرئيسي

راشد سالم عبدالله بنيم آل علي

راشد علي سعيد بن صقروه آل علي

سالم محمد راشد محمد المزروعي

سعيد ناصر خميس علي الحفيتي

سلطان خميس حمد خميس العليلي

سلطان راشد محمد بن عسكور العليلي

طارق محمد عبدالله شامبيه البلوشي

عائشة حسن عنتر الحمادي

عبدالرحمن أحمد بن صفوان آل علي

عدنان راشد سعيد إبراهيم الطيار آل علي

عزه راشد سعيد رايح الزعابي آل علي

علي شهداد علي محمد الرئيسي

علي عبيد محمد راشد المزروعي

علي غانم علي إبراهيم بن عمير آل علي

عمير سعيد السيد السيد حسن الهاشمي

مبارك عبيد سرور سبت آل علي

محمد علي محمد بن حسين آل علي

مروان علي عبدالعزيز راعي الهين آل علي

ناصر أحمد عبدالرحمن الغص آل علي

يوسف عيسى سالم سليمان آل علي

رأس الخيمة

أحمد حامد عبدالله غنطوش المزروعي

أحمد سالم أحمد المهبوبي الشحي

أحمد محمد عبدالله درويش التميمي

أحمد محمد علي أحمد الحرمي

أحمد مصبح محمد بن بخيت النعيمي

إبراهيم أحمد عيسى حميدان الزعابي

إبراهيم أحمد محمد الحمادي

إبراهيم سعيد إبراهيم العجال آل علي

إبراهيم سعيد محمد عبيد الشحي

إبراهيم علي إبراهيم جاسم بهلول

إبراهيم عبدالرحمن المشرخ البلوشي

إبراهيم محمد عبدالله محمد الشحي

أحمد إبراهيم موسى عبدالله البلوشي

أحمد ابوبكر طالب أحمد الحربي

أحمد جمعة أحمد جمعة المطوع المحرزي

أحمد حسن سعيد ابدا الشحي

أحمد حسن سيف مويزه العلي

أحمد خميس سالم محمد حمادي النعيمي

أحمد سعيد أحمد الاصمي الشحي

أحمد سليمان جميع صلبوخ الشحي

أحمد عبدالله سعيد حسن ابد الشحي

أحمد عبدالله محمد بن نبهان الزعابي

أحمد عبيد محمد اخنبب الشميلي

أحمد علي أحمد عبدالرحمن الشحي

أحمد علي محمد علي البخيتي الشحي

أحمد محمد أحمد محسن التميمي

أحمد محمد جمال عبدالله

إسماعيل إبراهيم حسن المنصوري

الطياري عبدالله الطياري بني إبراهيم

المر أحمد راشد أحمد الشحي

بدر حسين سليمان الشحي

جاسم خميس خلفان الحبر النقبي

جاسم راشد علي سعيد الشيوم الشحي

جاسم عيسى إبراهيم انكيزا العلي

جمال سلطان أحمد إبراهيم الشحي

جمعة عبيد علي حمد الكيبالي

حامد عبد الصمد بن الشيخ الحمادي

حسن أحمد عبدالله محمد

حسن سالم حسن الشرهان النعيمي

حسن سليمان حسن سليمان الشرقي

حسن عبدالله علي المنصوري

حمد خلفان سالم خلفان حمد الدهماني

حمد عبدالرزاق أحمد الطير الأحمد

حمد علي عبدالله محمد المكي الهاجري

حميد عبيد حميد ليواد النعيمي

خالد أحمد عبدالرحمن أحمد الحسيني

خالد جمعة خميس فرحان الشحي

خالد حسن عبدالرحمن عبدالله البلوشي

خالد راشد أحمد السويري الطنيجي

خالد راشد علي صياح عبيد الراعي النقبي

خالد سعيد محمد علي راشد علياه النقبي

خالد عبدالله حسن النايح الشميلي

خالد محمد أحمد بيبي الشحي

خالد محمد سعيد سيف السويدي

خديجه عبدالله سالم لحسوني العلي

خليفة عبدالله على العقيد النقبي

خليفة محمد زيد بن حجر الشحي

خليفة سعيد راشد جاسم الزعابي

خليفة علي حمد ضبعون المسافري

خليل إبراهيم محمد بن طوق المنصوري

راشد أحمد راشد الهنجري المزروعي

راشد أحمد علي حمدوه التوم الشحي

راشد سعيد علي راشد النقبي

راشد سعيد محمد علي الطابور النعيمي

راشد صالح علي صالح المحرزي

راشد علي راشد البيوه الشحي

راشد محمد راشد محمد الشيبه المهيري

راشد محمد علي بن ساعد الشميلي

زهره جميل جمعه

زيد علي زيد محمد الشحي

سالم أحمد علي سالم المهبوبي الشحي

سالم جمعة مبارك الغزال

سالم حروز علي حروز الخنبولي الشحي

سالم حسن علي حسن المنصوري

سالم عبيد راشد البادي العلي

سالم عبيد محبوب وليد العلي

سالم محمد النوبي محمد الطنيجي

سالم محمد سالم حسن الحوله الشامسي

سالم محمد سالم معلا الدهماني

سالم يونس امين حسن الحمادي

سعود أدم أحمد علي المناعي

سعيد أحمد حسن لحه الشحي

سعيد أحمد محمد القرمي

سعيد حسن علي حسن الشري الشحي

سعيد حمد سعيد الشحي

سعيد خلفان سعيد بوميان النعيمي

سعيد راشد حمد بن حريز الظهوري

شهربان أحمد محمد صنقور علي

سعيد سليمان سعيد الشحي

سعيد سليمان علي التيم الشحي

سعيد عبدالله زيد عبدالله الظهوري

سعيد علي سعيد أحمد الحسيني

سعيد علي محمد بن حامي الحبسي

سعيد محمد سعيد علي الشحي

سعيد محمد علي عليوه الشحي

سلطان أحمد عبدالله خميس العلي

سلطان عبدالله محمد عيبد الشحي

سلمان سيف سليمان محمد الشحي

سليمان سعيد سليمان سعيد الشحي

سليمان سعيد محمد سعيد الشحي

سيف سعيد سبت سعدين الظهوري

سيف علي راشد الشهياري

شجون وهند عبدالله عمر عبدالله عبدالعزيز الشامسي

شيخه محمد ظاهر المقبالي

صالح عبيد محمد بن جابر النعيمي

صالح محمد عبدالله نصيب رباع الشحي

طارق عبدالله خميس راشد الحبسي

طالب سالم سعيد أحمد النقبي

طالب عبدالله أحمد جماع الشحي

عائشة عبيد علي بن ثالث

عائشة محمد تركي اليتيم

عائشة راشد محمد الحميدي الخنبولي

عائشة سعيد محمد الظهوري

عادل حمود حمود عبدالله الخاطري

عادل عبدالله أحمد لحسيني الشامسي

عارف سليمان حسن سليمان الظنحاني

عبدالرحمن أحمد بن طبيب الشحي

عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الشامسي

عبدالرحمن محمد أحمد الشحي

عبدالرحمن محمد علي محمد التميمي

عبدالرحمن يوسف مندني العوضي

عبدالله انور محمد كمال الدين البلوشي

عبدالله حسن محمد خميسوه الشحي

عبدالله حميد عبدالله سالم الكيبالي

عبدالله راشد محمد عبدالله الزعابي

عبدالله سالم مرزوق أحمد العيلان

عبدالله سعيد أحمد حسن الشحي

عبدالله سعيد علي إبراهيم العامري

عبدالله سعيد يعقوب حسن النعيمي

عبدالله سيف إبراهيم الباهى الطنيجي

عبدالله علي راشد صالح الشحي

عبدالله على سالم سعيد المزروعي

عبدالله علي عبدالله الشامي المرزوقي

عبدالله محمد حسن رباع الشحي

عبدالله محمد سعيد ربيع الشحي

عبدالله محمد عبدالله علاي النقبي

عبدالله محمد علي كردلي البلوشي

عبدالله محمد علي محمد المنصوري

عبدالله يوسف عبدالعزيز البناي الأحمد

عبدالله يوسف عبدالله عبدالرحيم الهياس

علي أحمد عبيد القيشي الشحي

علي جمعة محمد المرزوقي

على حسن على حسون الشحي

علي حسين

شبكةعيونالإخبارية

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