عبيد بن سرور: الترقيات حافز جديد يتطلب مضاعفة الجهود

قال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: إن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية عدد من منتسبي إقامة دبي هي تأكيد على حرص سموه على تقدير العاملين في مختلف المجالات وتكريم أصحاب الإنجازات والمستحقين.

مكرمة

وأضاف: إن المكرمة التي استقبلها عدد من منتسبي إقامة دبي سوف يكون لها أصداء إيجابية في نفوسهم وانعكاس مباشر على أدائهم، خصوصاً وأنهم مطالبون مع المسؤوليات الجديدة ببذل المزيد من الجهد لمواكبة توجهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لإسعاد المتعاملين، مؤكداً أن هذه الترقية حافز جديد وميزة تضاف للعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تتطلب منهم بذل المزيد من الجهد ليكونوا في محل الثقة التي أولاهم إياها سموه.

وأكد بن سرور أن الترقية تضع الادارة في تحد مع نفسها لتكون عند حسن ظن القيادة ولتحقق تطلعات منتسبيها والمتعاملين معها ولتكون مرآة دبي على العالم من معاملة وسرعة انجاز وتحقيق السعادة التي أصبحت هدفا نرتقي له بخدماتنا .

وأثنى نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على المترقين الذين يمثلون الوجه المشرق للادارة وأن جهدهم دائما في محل اهتمام القيادة التي تتابع عن كثب كافة التطورات غفي مؤسساتنا .