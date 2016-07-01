سعود بن صقر يشيد باهتمام القيادة بالشباب

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام، أمس، مجلس شباب رأس الخيمة برئاسة ميرة المهيري، المنسقة العامة لمجلس رأس الخيمة للشباب، وحضور جميع الأعضاء الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني بمناسبة هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

ودعا الحضور الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك والأيام المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

ترحيب

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بأعضاء مجلس شباب الإمارة، مقدّماً التهنئة لهم على تأسيس هذا المجلس الذي يهدف إلى مد جسر التواصل بين الشباب والجهات الحكومية ومجلس الإمارات للشباب، والعمل على تطوير مبادرات ذات صلة باهتمامات الشباب في الدولة، وتنفيذ مشاريعهم من خلال تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة.

وأشاد سموه بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفئة الشباب ورعايتهم، باعتبارهم طاقة خلّاقة ومحركاً فاعلاً لمسيرة التنمية، وهم عماد نهضة الوطن ومستقبله.