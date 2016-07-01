أول فيلم لنجمة "ستار أكاديمي" رنا سماحة "بارتي في حارتي" .. للكبار فقط

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "بارتي في حارتي"، أول اطلالة سينمائية لمطربة "ستار اكاديمي" رنا سماحة عن البوستر الرسمي الأول للفيلم متضمنا مفاجآت عديدة، أبرزها تصنيفه للكبار فقط برغم أن نجومه من ممثلي الكوميديا والغناء الشعبي، كما غاب نجم العمل بيومي فؤاد عن البوستر ليحل بدلاً منه فنان بملابس آيرون مان.

الفيلم من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، حمل في البداية اسم "أيرون مان في نزلة السمان"، وتم تغييره إلى "الطيب والشرس"، ثم بعد ذلك تغير مرة أخرى ليصبح "عيال شمال"، إلى أن تم الاستقرار بشكل نهائي على اسم "بارتي في حارتي"، ومن بطولة محمد لطفى، ودينا، وأمينة، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، والفنانة السورية رانيا الملاح، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي شعبي، وهو من تأليف أحمد عيسى ومن إخراج يونس.