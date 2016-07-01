شاكيرا تنشر صورة رائعة مع ابنها بعد خسارة زوجها

يبدو أن حزن النجمة العالمية شاكيرا Shakira بسبب تلقّي حبيبها بيكيه Gerard Pique خسارة مع المنتخب الاسباني أمام منتخب إيطاليا لم يدم طويلاً، حيث أن النجمة وجدت بين الصور التي التقطتها لها الصحافة صورة مميزة لابنها وهو يحذو حذوها.

وقد أعادت شاكيرا نشر الصورة التي إلتُقطت لها أثناء تواجدها في الملعب حيث يظهر إبنها ميلان Milan وهو يقلّدها بالحركات التي تقوم بها عندما تغضب أو تحزن.

وتظهر في الصورة النجمة مكتوفة اليدان ومقطوبة الجبين بسبب خسارة منتخب حبيبها، فيما يظهر إبنها ميلان البالغ من العمر 3 أعوام وهو يقوم بنفس حركات اليد والوجه بعدها بثوان قليلة.

وقد أرفقت شاكيرا الصورة بتعليق كتبت فيه: "أتساءل من أين تعلم أن يقوم بهذه الحركات".

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