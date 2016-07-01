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بالصور: سميرة سعيد تنضم لمائدة إفطار اصالة

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الخميس 30-06-2016 20:42

بعد أقل من 48 ساعة على عودتها لمدينة القاهرة بعد رحلة للاستجمام بالعاصمة الفرنسية باريس، اختارت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أن يكون أول ظهور لها على مائدة إفطار صديقتها المطربة السورية أصالة، التي فضلت البقاء مع زميلتها بجلسة منفردة، بعكس حفلات افطارها المتوالية منذ مطلع الشهر الفضيل.

أصالة التي عقدت العشرات من حفلات الافطار لنجوم الفن ومنهن عبد الوهاب ومنة شلبي بحضور اشقائها وزوجها المخرج طارق العريان، نشرت صورة تجمعها بالديفا سميرة سعيد فقط وعلقت عليها قائلة: شرّفتني أستاذتي الجميله الديڤا سميره سعيد ، وأسعدتني بحديثها واهتمامها بالجميع ، مُفرحه وهادئه وموهوبه.

وبعدها بدقائق نشرت الفنانة سميرة سعيد الصورة نفسها عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك وعلقت قائلة: رائعة أنت وسيدة بيت من الطراز الأول.. شكراً على ضيافتك وعلى دفء مشاعرك".

وكشفت ابنة اصالة شام عن مشاركتها بدعوة الافطار بصورة وحيدة مع والدتها والديفا سميرة سعيد.

 

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