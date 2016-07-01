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هل تكون عودة ميادة الحناوي من خلال أغنية "روح"؟

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الخميس 30-06-2016 20:49

تستعد الفنانة ميادة حناوي لتصوير أغنية جديدة، لم يتم الإعلان عن إسمها أو التحضيرات الخاصة بها، ولكن تم الكشف عن مجموعة صور من كواليس تصويرها.

وبات لافتاً في الصور، الرشاقة التي تميّز طلّة ميادة الحناوي التي فقدت الكثير من الكيلوغرامات الزائدة من وزنها.

وكانت ميادة الحناوي قد أعلنت قبل مدة عن عودة قريبة الى الساحة الفنية من خلال أغنية باللهجة المصرية بعنوان "روح" من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان أحمد زغلول، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

 

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