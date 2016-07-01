نجوم العرب يلتقون في سحور المنتج صادق الصباح في بيروت

أقامت شركة "الصباح إخوان" للإنتاج حفل سحور في مدينة بيروت أمس، وتحديداً في منتجع "السان جورج" المعروف بحضور عدد من النجوم والشخصيات الفنية، الإعلامية والفنية.

وقبل انطلاق السهرة، سُجِّلَ مرور النجوم على السجادة الحمراء وبعدها كانت جلسة السحور على إيقاع الأغنيات الطربية التي تتلاءم مع أجواء السهرة التي أقيمت في الهواء الطلق .

ومن أبرز الحاضرين نذكر النجوم نادين نسيب نجيم، نادين الراسي، وكانت مفاجأة حضور سيرين عبد النور، كما حضرت مي حريري، مكسيم خليل، أمل بوشوشة، كارمن لبّس وكارلوس عازار وباسم مغنية. وتساءل البعض عن سبب غياب تيم حسن، إلا أنه علم أنه متواجد خارج لبنان.

وخلال السهرة التقت "سيدتي نت" بعدد من النجوم وتحدثوا عن أعمالهم التي تعرض في رمضان،وتكلموا عن أعمالهم المقبلة بعد هذا الشهر تتابعونها تباعاً على "سيدتي نت".