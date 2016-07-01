بالفيديو والصور.. مسيرة احتفالية وعروض فنية بذكرى ثورة 30 يونيو بالأقصر

شهدت ساحة ميدان سيدى أبو الحجاج الأقصرى، مساء اليوم الخميس، عروض فنية وإحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو بمحافظة الأقصر، بحضور محمد سيد بدر محافظ الأقصر ووليد العنانى المستشار الإعلامى للمحافظة والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد عبد العزيز أحد قيادات صندوق تحيا مصر >بدأت الاحتفالات بمسيرة من بنك الإسكندرية بكورنيش النيل جابت أنحاء المدينة واستقرت بميدان أبو الحجاج الأقصرى، وانطلقت الاحتفالات التى قدمها الإعلامى محمد أبو المجد، وبدأت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الأقصر عرض مجموعة من المقطوعات الموسيقية بالاحتفالية.

كما شارك فى الاحتفالية فرقة توشكى للعروض الفنية بعدة عروض ملهمة للشعب المصرى، ورقصات مختلفة نفذها أعضاء الفرقة وسط حضور جماهيرى كبير لأبناء محافظة الأقصر.



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احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بمحافظة الأقصر



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حضور جماهيرى كبير باحتفالات ثورة 30 يونيو بالأقصر



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فرقة توشكى الفنية تشارك باحتفالات ثورة 30 يونيو



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فرقة الموسيقى العربية تشارك فى حفل ثورة 30 يونيو



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عروض فنية لفرقة توشكى بالأقصر



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أبناء الأقصر يحضرون احتفالية ذكرى 30 يونيو



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فرقة توشكى تنفذ عروض فنية بذكرى 30 يونيو



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الأهالى بالأقصر يحتفلون بالأقصر

انطلاق مسيرة احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو بالأقصر

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