توافد المواطنين على ميدان النصر بكفر الشيخ للاحتفال بـ30 يونيو بمشاركة المحافظ

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، جانبا من احتفال المحافظة بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو بميدان النصر، يرافقه اللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، والمحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ منذ قليل، توافد المواطنين على ميدان النصر للاحتفال بالذكرة الثالثة للثورة، ورفعوا لافتة كبيرة تضمنت أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال العامين السابقين، أبرزها الشبكة القومية للطرق، ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعى، وتسليح وتزويد القوات المسلحة بالأسلحة المختلفة الحديثة، وترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن، وحل أزمة الغاز، فيما رفع عدد آخر لافتة تضمنت أهم إنجازات جماعة الإخوان الإرهابية التى تمثلت فى جرائم القتل المختلفة مثل اغتيال النائب العام وعناصر من الجيش والشرطة وترويع وإرهاب المواطنين.

كما رفع أحد المواطنين، لافتة بميدان النصر كتب عليها: "إحنا كلنا حواليك وعيون الدنيا عليك.. سيسى يا حرية.. سيسى يا وطنية.. ياروح الأمة العربية".. بينما رفع آخر لافتة كتب عليها: "30 ستة يا 30 ستة نورتى مصر فى كل حتة.. وكلنا معاكى فى كل حتة فى مصر والسيسى فتح باب النصر.. جيش وشرطة وشعب اتجمعنا بالحب ". وحمل المحتفلون أعلام مصر مرددين هتافات "جيش وشرطة وشعب إيد واحدة".



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محافظ كفر الشيح ومدير أمن كفر الشيخ بميدان النصر



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جانب من الحضور بمديان النصر



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محافظ كفر الشيخ فى حوار مع المواطنين بميدان النصر



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حوار مابينمحافظ كفر الشسيخ وسمير غباشى مساعد المحافظ حول تنظيم الإحتفالات بميدان النصر



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محافظ كفر الشيخ يتفقد ميدان النصر للإحتفال بثورة 30 يونيو



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محافظ كفر الشيحخ يحتفل بثورة 30 يونيو بميدان النصر



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ديوان عام محافظة كفر الشيخ يتزين بالأعلام

بالصور.. تزيين مديرية التعليم بكفر الشيخ و13 إدارة للاحتفال بثورة 30 يونيو

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