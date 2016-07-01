فى رمضان لا تفوت وجبة.. وممنوع السمبوسة والزلابية

لا تفوت وجبة كما يحدث فى أيام السنة العادية، هذا ما ينصح به خبراء التغذية خصوصًا فى شهر رمضان معللين ذلك بأن عدد الوجبات فى الشهر الكريم يكون أقل وبالتالى فإن فرصة تفويت وجبة تقلل كثيرًا من الطاقة التى تتوفر للجسم، كما أن القدرة على تعويض الفاقد من المواد الغذائية يكون أقل.

وفى هذا السياق ذكر موقع "muslimmatters" الإلكترونى أن تفويت الوجبات خطير، لأنك لن تستطيع تعويضها مرة أخرى بالإضافة إلى أنك ستفقد مواد أساسية لفترة طويلة من الوقت خلال الصيام، فإذا فضلت النوم عن السحور فى إحدى ليالى رمضان، سيكون ذلك مضرًا لك لأنك ستفقد فى نهار رمضان مصدر الطاقة لوقت الإفطار من عناصر غذائية أساسية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

كما نصح الموقع بتجنب تناول السمبوسة والزلابية والدجاج المقلى والبطاطس على الإفطار لأنها من الأطعمة الدهنية التى يؤدى تناولها على معدة فارغة إلى عسر الهضم، وهو ما يتسبب فى تقلصات المعدة والانتفاخ الذى يجعل الصائم لا يستطيع أداء صلاة التراويح بالإضافة لعدم القدرة على المحافظة على اللياقة البدنية.

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