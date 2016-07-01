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مدير أمن القاهرة يتفقد احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بوسط القاهرة

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مدير أمن القاهرة يتفقد احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بوسط القاهرة مدير أمن القاهرة يتفقد احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بوسط القاهرة
تفقد اللواء خالد عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، منطقة الألفى بوسط القاهرة منذ قليل، لمتابعة احتفال المصريين بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، حيث رافقه اللواء علاء الدجوى، مدير المرور، وسط ترحيب المواطنين.

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى حال وصول وصول مدير الأمن إلى منطقة الاحتفالات.
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>مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية بالميادين خلال احتفالات 30 يونيو

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