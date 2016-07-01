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‏مقتل شخصين وإصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

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‏مقتل شخصين وإصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا ‏مقتل شخصين وإصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب نزاع على أرض زراعية بالمنيا استخدمت فيها الأسلحة النارية بعزية جورجى التابعة لقرية تلة بمركز المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس البحث الجنائى بالمديرية، بنشوب معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بعزبة جورجى، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، بإصابات خطرة، تم نقلهم إلى مستشفى العام، فى حالة حرجة.

انتقلت سلطات الأمن لمكان المشاجرة، وجارٍ التحرى عن الظروف والملابسات، وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتم تعزيز التواجد الأمنى تحسباً لتجدد الإشتباكات.


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