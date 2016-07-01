مصدر بالكهرباء:تعليمات لرؤساء الشركات بإصدار الفواتير بناء على القراءة فقط

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ،أعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بمراجعة فواتير الاستهلاك جيداً قبل إصدارها، علاوة على الاعتماد على قراءة العداد فقط.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزير شدد على رؤساء الشركات بمحاسبة الكشافين و المحصلين الذين يقوموا بتسجيل قراءات عشوائية، و بالتالى ينتج عنها فاتورة استهلاك غير سليمة و تضر الطرفين المستهلك و الوزارة.

وأشار المصدر، إلى أن هذه التعليمات المشددة نتيجة زيادة نسبة شكاوى المواطنين بعدد من شركات توزيع الكهرباء بسبب الفواتير الخاطئة التى لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى للمواطن.

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