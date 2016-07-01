الأردن رئيسا للمجموعتين العربية والآسيوية فى الأمم المتحدة خلال يوليو 2016

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الخميس، بأن الأردن سيتولى، اعتبارا من يوم غد الجمعة، الرئاسة الشهرية للمجموعة العربية فى الأمم المتحدة وتمثيلها خلال شهر يوليو 2016.

وسيتواصل الأردن فى هذا السياق مع بعثة جامعة الدول العربية فى نيويورك لعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بناء على الطلبات التى ترد إلى الرئاسة، كما سيتم عقد اجتماعات طارئة فى حال وجود أية مستجدات على القضايا العربية لتنسيق المواقف بخصوصها.

وستقوم الرئاسة الأردنية - كذلك - بإعلام أعضاء المجموعة العربية خطيا بترشيحات دولها لمناصب وهيئات أممية، وبتنظيم اجتماعات مع المسئولين الأمميين، والاستماع إلى الطلبات الواردة من الدول الأعضاء لعرضها على المجموعة لإقرارها، وتفعيل التعاون مع المجموعات السياسية والإقليمية بمنظمة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يتسلم الأردن من اليابان اعتبارا من يوم غد الرئاسة الشهرية لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، والتى تمثل ثانى أكبر مجموعة جغرافية للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، ويشكل عدد أعضائها 53 دولة (أى ما نسبته 5ر27% من مجموع الدول بالمنظمة).

وتعكس رئاسة الأردن للمجموعتين المكانة السياسية والدبلوماسية المرموقة والرفيعة التى يتمتع بها والتى تمكنه من تمثيل أشقائه الدول العربية ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ خير تمثيل استنادا إلى سياسته الخارجية المتوازنة التى انتهجها على المستويين الإقليمى والعالمي.

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