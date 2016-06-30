تقرير في الجول – تعرف على ' حقن البلازما ' طريق إيفونا للعودة للملاعب ومخاوف المنشطات

يعد العلاج عن طريق حقن البلازما من أحدث الطرق المتبعة في إصابات الملاعب مؤخرا لضمان عودة أسرع وأقوى للاعبين، وأخر من اتبع ذلك الأسلوب، الأهلي مع مهاجمه ماليك إيفونا.

إيفونا تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل أمام المصري، وعليه سيغيب لفترة طويلة.

لكن سرعان ما خرج خالد محمود طبيب الأهلي ليقول إن اللاعب سيخضع للحقن بالبلازما وهو ما بدأ الطبيب في فعله.(طالع التفاصيل)

فما هي تقنية حقن البلازما؟

تقنية البلازما الغنية بالصفائح الدموية أو ما يعرف بـPRP ، تستخدم في علاج العديد من الحالات المرضية.

أساسها يقوم على فصل عينة من دم المريض من المنطقة المصابة ومن ثم تثقيلها لتصبح خلايا بلازما.

تكون تلك البلازما غنية بالصفائح الدموية ويتم حقنها بالأماكن التي تحتاج لعلاج، إذ أنها تحتوي على عدد من عوامل النمو وعوامل أخرى محفزة لالتئام الأنسجة والعظام.

وكانت عدد من التقارير الطبية قد أكدت أنها تقنية آمنة كليا وبدون أي آثار جانبية على الإطلاق على المدى الطويل، لأنها تعتمد على حقن مواد من المريض نفسه وبالتالي لا يوجد أي مخاوف من رفض الجسم للمادة، أو حتى التقاط عدوى جرثومية.

متى بدأت تلك التقنية؟

يُقال إنها ظهرت لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، وبدأ استخدام العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية يكتسب شعبية في التسعينات ثم بداية الألفية، ودخل إلى الطب الرياضي مؤخرا.

ما فوائده؟

يمكن للمريض رؤية تحسن كبير في الأعراض وكذلك عودة ملحوظة لوظائف المنطقة المصابة، وقد يزيل الحاجة لعلاج يتطلب وقتا أطول مثل الأدوية أو الجراحة.

فحينما يصاب وتر ما لرياضي وتشكل تلك الإصابة ندبا أو تصبح مزمنة وذلك لأن الدم لا يصل لتلك المناطق بشكل كافي ولا يقوى الجسم على شفائها من تلقاء نفسه، وبالتالي فتلك الحقن تعزز عملية الشفاء وتحفزها.

هل هناك أمثلة لتطمئن إيفونا؟

صحيفة "تيليجراف" البريطانية نشرت تقريرا منذ 3 سنوات حول استخدام نادي توتنام لخاصية علاج "مثيرة للجدل" باستخدام البلازما.

وخضع لتلك الحقن، كل من فلاد تشيرشيس مدافع توتنام السابق ولاعب نابولي الحالي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة ولكنه عاد سريعا بعد الحقن.

تايجر وودز أسطورة الجولف أكد أيضا في وقت سابق إن حقن البلازما قد أنقذت مسيرته بعد سلسلة من الإصابات في ركبته.

رافاييل نادال نجم التنس استخدم تقنية البلازما للعلاج أيضا بعد سلسلة من الإصابات، وعاد للعب التنس كان ذلك في 2013.

وأشارت تيليجراف في وقت سابق أن الدوري الإنجليزي قد يتجه لاستخدام حقن البلازما في العلاج بداية من موسم 2014-2015.

يان فيرتونخين مدافع توتنام قد خضع للعلاج بواسطة حقن البلازما للعلاج من إصابة لحقت به في الكاحل أيضا في نهاية عام 2013.

شابي هيرنانديز أسطورة برشلونة تعرض لإصابة في وتر أكيليس وخضع للعلاج بحقن البلازما وعاد بسرعة للملاعب، أسرع شهرين من المتوقع.

مخاوف

هناك عدة مخاوف أثيرت حول ذلك العلاج بتلك التقنية لأنه يشكل تعديا على قواعد مكافحة المنشطات، لأنه ليس واضحا إلى الآن مدى تأثير الحقن الموضعي بالبلازما على الدم في اختبارات المنشطات.

إذ أنه يستخدم بعض المواد التي قد تزيد عدد كريات الدم الحمراء (خلايا الدم الحمراء) في الجسم وبذلك تعزز الأداء الرياضي للرياضيين.

في 2010 لم يكن واضحا إن كانت حقن البلازما تؤثر على المستويات الخلوية لنظم الجسم، وبالتي قد يؤثر ذلك إن تم عمل اختبار منشطات للرياضي.

في يناير 2011 قامت المنظمة العالمية ضد المنشطات بإزالة حقن البلازما العضلية من قائمة الحظر لديها، بعدما تمت عنونة ذلك القرار بـ"قلة وجود دليل فيما يخص استخدام تلك الطرق لغرض تعزيز الأداء والمنشطات".

ما رأي الطب؟

اتجه FilGoal.com لسؤال أمجد فريد استشاري العلاج الطبيعي حول حقن البلازما وطريقة العلاج وخطورة كشف المنشطات.

وشرح استشاري العلاج الطبيعي لـFilGoal.com فكرة حقن البلازما قائلا: "فكرة حقن البلازما تعتمد على أخذ عينة من الدم من الجزء المصاب الموجود، سواء في الأربطة أو أي مكان، لكن ليست عينة من الوتر المقطوع نفسه، وبعد ذلك يتم إضافة المادة التي سوف تعالج ذلك الجزء".

وأضاف "يبدأ العلاج لفترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وتتم متابعة الحالة إذا ما كان هناك استجابة أم لا. لأنه أحيانا قد نتجه لزيادة الجرعة قليلا أو لحلول أخرى كالجراحة، وفي نفس الوقت نحاول عمل جلسات علاج طبيعي كتقوية للجز المصاب".

وواصل "تتم دراسة رد الفعل، وقد تصل مدة التعافي لشهر ونصف إضافيين".

حالة إيفونا

هل ستساعد حقن البلازما، إيفونا؟ يُجيب أمجد فريد قائلا: "ستساعده كثيرا بالطبع. إذا الإصابة قطع كامل في أربطة الكاحل، فباستعمال حقن البلازما سيستمر العلاج لمدة شهر وأسبوع كأطول مدة".

وتابع "وإذا كانت الإصابة عبارة عن قطع خفيف في الرابط، لن يستمر أكثر من أسبوعين، إضافة لأسبوعين تأهيل على أكثر تقدير".

المنشطات

وتطرق استشاري العلاج الطبيعي في حديثه مع FilGoal.com عن المنشطات وهل تتواجد بنسبة كبيرة في علاج البلازما؟

قائلا: "بالتأكيد يجب أن يضاف جزء ضئيل من المنشطات لتسريع عملية العلاج. ولكي لا يحدث أي هبوط للجانب العضلي للاعب، هذا علم كامل معترف به".

وأوضح "على سبيل المثال إذا ما وضعت 5 جرامات من الملح في إناء كبير به مياه، جزء صغير للغاية لا يؤثر مطلقا، وبالتالي لا توجد أي مشاكل في كشف المنشطات".

وأكمل حديثه قائلا: "إضافة إلى أنها حقن معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن الطبيعي جدا أن تزيد من كرات الدم لعلاج الالتهابات التي سوف تحدث، ولابد أن تزيد تلك الكريات من أجل كفاءة العلاج، وهو أمر طبيعي جدا جدا و إلا كيف يتم علاجه؟".

وأتم "كل ما سبق سيزيد من كفاءة القلب، لكن ليس بالدرجة الكبيرة التي قد يتصورها البعض والتي تقوم بها المنشطات، لكنها درجة ضئيلة جدا وغير ملحوظة ربما".

طالع أيضا

الأهلي يؤكد لـ في الجول: إيفونا سيعود في خلال 3 أسابيع