وكيل علي معلول لـ في الجول: نستعد للتفاوض مع الأهلي ولكن

تحدث عبد القادر الجلالي وكيل أعمال الظهير التونسي علي معلول عن حقيقة عرض الأهلي وهل توقفت المفاوضات مع الأندية الفرنسية؟.

معلول أنهى الموسم في صدارة قائمة هدافي الدوري التونسي برصيد 16 هدفا، وصنع هدفين آخرين في 27 مباراة.

وارتبط الأهلي بضم معلول صاحب الـ26 عاما في أكثر مناسبة، ومع بداية موسم الانتقالات الصيفية عادت التكهنات من جديد. فما حقيقة ذلك؟

يقول وكيل معلول لـFilGoal.com: "نحن على استعداد للتفاوض مع الأهلي بشأن اللاعب، لا يوجد أي مشكلة في ذلك. ولكن لا يوجد أي عرض رسمي أو محادثات حدثت مع الأهلي".

وأوضح "لم تحدث أي مفاوضات مع الأهلي ولم تحدث أي اتصالات أو استفسارات أو غيرها مع أي مسؤول من الأهلي بخصوص علي معلول. كل ما يُقال مجرد تكهنات إعلامية لم تحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "مفاوضاتنا مستمرة مع ثنائي الدوري الفرنسي ولم تفشل حتى اللحظة".

فمع من المفاوضات؟ يُجيب الوكيل قائلا: "مع نادي تولوز الفرنسي ونادي رين الفرنسي أيضا".

وواصل "المفاوضات مستمرة ولم تفشل ولكنها أيضا لم تُحسم حتى اللحظة. ولكن ذلك يحدث دائما في أوروبا وبالتحديد مع استمرار بطولة أمم أوروبا".

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